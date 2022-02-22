Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Поколение, которое выросло патриотами»: Пиманов рассказал о героях фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Дария Сенникова
14:11 22.02.2022
Игры советских футболистов с английскими футбольными клубами стали основой для первой художественной экранизации истории. Британские журналисты назвали спортсменов из СССР «одиннадцатью молчаливыми мужчинам» из-за плохого знания английского языка. Это прозвище и дало название картине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В России набирает прокатный оборот картина «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента рассказывает о триумфальном послевоенном турне московского «Динамо» в Великобританию. Создатели фильма ставили задачу максимально достоверно воспроизвести атмосферу и быт того времени, поэтому колоссальное внимание уделяли деталям.

Кадры, которые воссоздают великую футбольную историю. На московской съемочной площадке все выглядит как на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1945 года. Сильнейшая команда Советского Союза «Динамо» и английский клуб «Челси». Игра, которая стала началом новой эпохи главных футбольных побед.

Этот матч, как и три следующие игры советских футболистов в том зарубежном турне, стали основой для первой художественной экранизации истории. Британские журналисты назвали советских футболистов «одиннадцатью молчаливыми мужчинам» из-за плохого знания английского языка. Это прозвище и дало название картине

«Когда мы с группой собрались, я сказал фразу: "Снимаем красивое кино о красивых людях". Это поколение, которое выросло патриотами. Ворошиловскими стрелками. Они очень хотели жить, очень хотели что-то делать: в футбол играть, спортом заниматься. Не понимали, как можно проигрывать, потому что их так воспитали. Когда им было 20 лет, эти ребята пошли на войну. Несмотря на название «Одиннадцать молчаливых мужчин», драма громко заявит о себе. Это первая в истории отечественного кинематографа лента, в которой актеры играют в футбол без дублеров», - рассказал режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Один из кастингов проходил прямо на стадионе. Дмитрий Белоцерковский исполнил роль легендарного нападающего Константина Бескова. Актер, как и его герой, все детство и юность провел на футбольном поле.

«Мне безумно было интересно прикоснуться к этому персонажу. Вот как начал себя помнить, с того времени я и занимаюсь футболом. Большинство из тактик, большинство из перемещений мы делали по очеркам футболистов, перечитывали, пересматривали. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. История есть, про нее много написано», - поделился воспоминаниями о съемках актер Дмитрий Белоцерковский.

Режиссер картины Алексей Пиманов сам профессионально занимался футболом, поэтому доводил каждое движение актеров до совершенства. А они не просто играли, они жили своими персонажами. Макар Запорожский, готовясь к съемкам в роли великого нападающего Всеволода Боброва, даже получил травму. Справиться со съемками актеру помогла команда.

«Через неделю съемок я как бы бью ногой, а потом у меня она сводит, вспухает вот так. Я не могу ей ни двигать, мне жутко больно. Частичный разрыв оказался у меня. И ребятам спасибо, там, где нужна была мяч-нога, Леша подойдет или Саша Коркунов, они хорошо это делают», - пояснил Макар Запорожский.

Чувство локтя, как у легендарной команды 1945-го, стало основным и на съемочной площадке. Помощь приходила даже тогда, когда не ждали. Для съемок эпизодов с футбольными болельщиками требовались заброшенные заводские помещения. Но ничего не подходило, пока съемочная группа не оказалась в Сестрорецке, где выросли Всеволод Бобров и его брат Владимир.

«Заколоченное главное здание, и там висит мемориальная доска, понимаю, что это бывший завод Слепова, оружейный завод Мосина. На этом заводе работал отец Севы и Володи Боброва, на этом заводе они жили, на этот завод бегали детьми», - рассказал о поиске места для съемок Пиманов.

С щепетильной точностью на съемочной площадке воссоздавалась и характерная для тех матчей погода. Матч с «Арсеналом» динамовцы играли в «гороховом супе». Так англичане назвали сильнейший в день игры смог. Но футбольные сцены из-за пандемии отыгрывали не в Туманном Альбионе, а на стадионе ЦСКА в Лефортово.

«Было ветрено все эти дни, и было принято решение дымить не киношными дымами, а военными. Они более густые. И невозможно дышать. Не представляю, как ребята бегали, я стоял на воротах и реально ничего не видел», - вспомнил актер Роман Курцын.

Роман Курцын в роли вратаря Алексея Хомича за один съемочный день ловил мячи по 300 раз. У актеров не было других вариантов, кроме как соответствовать своим героям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:51 В стране и мире
Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипотношений с Киевом
13:49 В стране и мире
Кремль: решение о введении российских сил в ЛНР и ДНР примет Путин и главы республик
11:25 В стране и мире
Видео
Сгоревший кузов и разбитые стекла: эксклюзивные кадры с места взрыва на трассе Донецк - Горловка
11:21 В стране и мире
В Минприроды объяснили, кому запретят выбрасывать компьютеры на свалку
10:18 В стране и мире
ABC: США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности
Популярное
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.