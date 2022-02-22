«Поколение, которое выросло патриотами»: Пиманов рассказал о героях фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В России набирает прокатный оборот картина «Одиннадцать молчаливых мужчин». Лента рассказывает о триумфальном послевоенном турне московского «Динамо» в Великобританию. Создатели фильма ставили задачу максимально достоверно воспроизвести атмосферу и быт того времени, поэтому колоссальное внимание уделяли деталям.

Кадры, которые воссоздают великую футбольную историю. На московской съемочной площадке все выглядит как на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1945 года. Сильнейшая команда Советского Союза «Динамо» и английский клуб «Челси». Игра, которая стала началом новой эпохи главных футбольных побед.

Этот матч, как и три следующие игры советских футболистов в том зарубежном турне, стали основой для первой художественной экранизации истории. Британские журналисты назвали советских футболистов «одиннадцатью молчаливыми мужчинам» из-за плохого знания английского языка. Это прозвище и дало название картине.

«Когда мы с группой собрались, я сказал фразу: "Снимаем красивое кино о красивых людях". Это поколение, которое выросло патриотами. Ворошиловскими стрелками. Они очень хотели жить, очень хотели что-то делать: в футбол играть, спортом заниматься. Не понимали, как можно проигрывать, потому что их так воспитали. Когда им было 20 лет, эти ребята пошли на войну. Несмотря на название «Одиннадцать молчаливых мужчин», драма громко заявит о себе. Это первая в истории отечественного кинематографа лента, в которой актеры играют в футбол без дублеров», - рассказал режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов.

Один из кастингов проходил прямо на стадионе. Дмитрий Белоцерковский исполнил роль легендарного нападающего Константина Бескова. Актер, как и его герой, все детство и юность провел на футбольном поле.

«Мне безумно было интересно прикоснуться к этому персонажу. Вот как начал себя помнить, с того времени я и занимаюсь футболом. Большинство из тактик, большинство из перемещений мы делали по очеркам футболистов, перечитывали, пересматривали. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. История есть, про нее много написано», - поделился воспоминаниями о съемках актер Дмитрий Белоцерковский.

Режиссер картины Алексей Пиманов сам профессионально занимался футболом, поэтому доводил каждое движение актеров до совершенства. А они не просто играли, они жили своими персонажами. Макар Запорожский, готовясь к съемкам в роли великого нападающего Всеволода Боброва, даже получил травму. Справиться со съемками актеру помогла команда.

«Через неделю съемок я как бы бью ногой, а потом у меня она сводит, вспухает вот так. Я не могу ей ни двигать, мне жутко больно. Частичный разрыв оказался у меня. И ребятам спасибо, там, где нужна была мяч-нога, Леша подойдет или Саша Коркунов, они хорошо это делают», - пояснил Макар Запорожский.

Чувство локтя, как у легендарной команды 1945-го, стало основным и на съемочной площадке. Помощь приходила даже тогда, когда не ждали. Для съемок эпизодов с футбольными болельщиками требовались заброшенные заводские помещения. Но ничего не подходило, пока съемочная группа не оказалась в Сестрорецке, где выросли Всеволод Бобров и его брат Владимир.

«Заколоченное главное здание, и там висит мемориальная доска, понимаю, что это бывший завод Слепова, оружейный завод Мосина. На этом заводе работал отец Севы и Володи Боброва, на этом заводе они жили, на этот завод бегали детьми», - рассказал о поиске места для съемок Пиманов.

С щепетильной точностью на съемочной площадке воссоздавалась и характерная для тех матчей погода. Матч с «Арсеналом» динамовцы играли в «гороховом супе». Так англичане назвали сильнейший в день игры смог. Но футбольные сцены из-за пандемии отыгрывали не в Туманном Альбионе, а на стадионе ЦСКА в Лефортово.

«Было ветрено все эти дни, и было принято решение дымить не киношными дымами, а военными. Они более густые. И невозможно дышать. Не представляю, как ребята бегали, я стоял на воротах и реально ничего не видел», - вспомнил актер Роман Курцын.

Роман Курцын в роли вратаря Алексея Хомича за один съемочный день ловил мячи по 300 раз. У актеров не было других вариантов, кроме как соответствовать своим героям.