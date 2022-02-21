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«Про героизм и волю к победе»: зрители поделились эмоциями от фильма Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Иван Линдеманн
07:33 21.02.2022
Они отметили и достоверно воссозданные детали эпохи, и режиссерскую работу, и без дублеров сыгранный футбол того самого легендарного «Динамо».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Завершился первый прокатный уикэнд для нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Во всех кинотеатрах страны картина вышла в четверг. Киновыходные в России оказались насыщенными: среди новинок были американские боевики, австралийский триллер и даже новозеландский ужастик. Но российская спортивно-историческая драма не оставила зрителей равнодушными.

Они отметили и достоверно воссозданные детали эпохи, и режиссерскую работу, и без дублеров сыгранный футбол того самого легендарного «Динамо».

 «Честно? Мне фильм очень понравился! Хорошая режиссерская работа. Актеры. Все динамично», - сказала одна из зрительниц после просмотра фильма.

Многие другие отметили, что этот фильм рассказывает о героизме, воле к победе и о любви.

«Фильм просто обалденный! Мне так он понравился. Я 100% пойду туда еще раз!», - отметила зрительница.

Первые впечатления от посмотревших фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» расходятся и в социальных сетях. А впереди еще и праздничный выходной среди недели. Так что многие на 23 февраля захотят посмотреть ленту о наших спортсменах, которые вошли в историю.

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