«Очень ждали выхода»: в кинотеатрах РФ выстраиваются очереди на фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»

В кинозалах России выстроились очереди в первый выходной день проката фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин». Зрители, выходя из кинозала, берут билеты на следующий сеанс, чтобы вновь увидеть киноленту президента медиахолдинга «Красная звезда», режиссера Алексея Пиманова.

«Мы обожаем фильмы про героев. Спорт - это всегда немножко героизм, поэтому мы безусловно сразу пришли. С огромным удовольствием будем смотреть», - сказала одна из зрительниц перед просмотром ленты.

Фильм с исторической точностью иллюстрирует легендарное турне по Великобритании советских футболистов московского клуба «Динамо». Это настоящая спортивная драма, которая вобрала в себя все: любовь, интригу и небывалую победу спортсменов в год окончания войны. Сыграли серию матчей с неуязвимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал».

«Мы очень ждали этот фильм. Очень ждали выхода. Мои родители уже сходили на этот фильм. Им безумно понравилось. Я просто в ожидании», - говорит еще одна посетительница кинотеатра.

Ранее актер Роман Курцын, исполнивший роль легендарного советского вратаря Алексея Хомича в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», стал гостем программы «Десять фотографий» на телеканале «Звезда». Он рассказал о том, как четыре раза его выгоняли из театрального института. Параллельно с учебой будущий актер работал ведущим в ночных клубах.