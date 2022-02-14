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«Вначале не поверил»: Пиманов описал отношение англичан к советским гостям после войны

Анна Берестовая
00:36 14.02.2022
Алексей Пиманов рассказал о том, как англичане приняли спортивную команду из СССР в послевоенное время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент медиахолдинга «Красная звезда», сценарист, режиссер, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов в эксклюзивном интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда» рассказал, что его поразило в истории знаменитого послевоенного турне советских футболистов в Великобританию. Эти события легли в основу режиссерской работы Пиманова - кинокартины «Одиннадцать молчаливых мужчин».

В первую очередь автор фильма напомнил, что в центре происходящего стояли люди, пережившие огромную беду. Современное сытое, довольное, небедствующее население, как отметил он, не знает, что такое война, настоящий голод. Люди не представляют каково это, когда тебя бомбят.

«Вот я в Чечне, например, один раз попал под бомбежку. Я никогда это не забуду, никогда... Когда летит снаряд, а куда он прилетит, ты не знаешь. Ты можешь через две секунды просто закончить жизнь. Это мало кто понимает, только тот, кто был на войне. Ты сидишь себе в этом окопе, и как уж... повезло, не повезло», - указал Пиманов.

Режиссер объяснил, что тогда речь шла о людях, вокруг которых погибли миллионы их собратьев. Тот же Лондон, по его словам, был разрушен на треть и горожане жили карточной системой.

Глава «Красной звезды» отметил, что когда впервые прочитал о культовой футбольной истории в воспоминаниях советских деятелей, то сначала не поверил написанному. Он решил, что отечественные источники что-то приукрашивают, рассказывая, как англичане после половины матча с «Челси» начали болеть за советскую команду, а после игры выбежали на поле и унесли спортсменов на руках.

«Когда я начал смотреть хронику, когда я начал потом поднимать английские источники, оказалось - это правда... Они даже в Кардифф Сити пришли на стадион, они даже портрет Сталина повесили... Не люблю этого персонажа, но они его повесили», - поделился Пиманов.

Режиссер фильма заметил, что жители Великобритании в этой легендарной спортивной истории проявили настоящую солидарность по отношению к гостям из СССР. По его мнению, они отнеслись к нашей стране так, как должны были относиться люди, которые пережили такую же беду.

Приезд советской футбольной команды в Великобританию в 1945 году стал историческим событием, надолго запомнившимся в обеих странах. В итоге серия игр закончилась со счетом 19:9 в пользу московского «Динамо», а мастерство советских спортсменов признали и в Британии и профи, и простые зрители.

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