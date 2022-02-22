МИД РФ: Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом

Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, комментируя намерение украинского президента рассмотреть данный вопрос.

Руденко подчеркнул, что подобный исход событий будет только решением Киева.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», - сказал он РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность прекращения дипломатических отношений с Российской Федерацией. По его словам, он получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел страны.

В Кремле разрыв дипломатических отношений с Киевом считают нежелательным сценарием. Это сделает все еще сложнее для государств и для народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, после заседания Совбеза РФ подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Он также заключил с их главами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Госдума РФ единогласно ратифицировала эти соглашения. Аналогичное решение приняли парламенты ДНР и ЛНР.