Песков назвал крайне нежелательным разрыв дипотношений с Киевом

В Кремле считают нежелательным сценарием разрыв дипломатических отношений с Киевом, так как это сделает все еще сложнее для народов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что получил запрос о возможности прекратить дипломатические отношения РФ от Министерства иностранных дел страны. По словам украинского лидера, он собирается рассмотреть этот вопрос.

«Разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает все еще сложнее, не только для государств, но и для народов двух стран», - прокомментировал Песков намерение Зеленского.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что разрыв отношений будет только решением Киева. Замглавы ведомства Андрей Руденко заявил, что в российском МИД подобный вопрос не рассматривается.