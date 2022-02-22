Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ

Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что за ратификацию единогласно высказались 46 из 46 присутствовавших на чрезвычайном пленарном заседании депутатов ЛНР в перовом, а затем во втором, окончательном чтении. Единодушную позицию в вопросе ратификации договора также выразили депутаты Народного совета ДНР на чрезвычайном пленарном заседании.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а также заключил с их главами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.