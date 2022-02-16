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Война, которой не было: в Киеве не дождались российских военных

Станислав Иващенко
Алиса Кононенко
14:42 16.02.2022
При этом Запад продолжает обвинять Россию во «вторжении» на Украину.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ставки на «вторжение» сделаны, но ни одна из них так и не сыграла. В казино геополитики всю ночь играли страны НАТО. Прошла уже половина судного, по мнению иностранных лидеров, дня, а на Украине все спокойно. Хотя еще накануне вечером Европа и США нагнетали панику, что вот-вот начнется война. Американский канал CBS даже сообщил, что уже началось - разведка зафиксировала движение российских военных из мест сосредоточения к украинской границе.

Войска действительно двигались, но в противоположном направлении - к местам постоянной дислокации. Но на Западе все ждали нападения. Бессонной ночь была и в Киеве. В то время пока СМИ вели трансляцию в ожидании российских танков, на Майдане Независимости неожиданно заиграл гимн Советского Союза.

Позже о несостоявшемся вторжении стали рассказывать в соцсетях даже обычные люди.

Но в США уже все решили - даже независимо от того, нападет Россия или нет, санкции нужно вводить. Новый пакет, предложенный республиканцами, призван предоставить критически важную поддержку Киеву и сдержать «агрессию» Москвы.

«Мы еще не проверили возвращение российских воинских частей на свои базы. Наши аналитики указывают на то, что по-прежнему угроза есть, и факт остается фактом, прямо сейчас Россия имеет более 150 тысяч военнослужащих, окруживших Украину и Белоруссию», - заявил президент США Джо Байден.

Байден даже обещает остановить «Северный поток - 2». Его словам вторят и в Евросоюзе. Вот только немецкий канцлер Шольц от таких громких заявлений воздерживается. Но от навязчивой риторики о том, что вторжения все же стоит ждать в любой момент, в Белом доме не отказываются. Якобы оно принимает уже вид кибератак со стороны России. В числе пострадавших украинские веб-сайты, банки, правительство и Министерство обороны.

«Наши европейские партнеры сообщают, что кибероперации проводились со стороны России, но на данный момент у меня нет ничего более конкретного», - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Несбывшиеся прогнозы европейской верхушки журналисты припоминают тем, кто их давал. Вот как оправдался министр обороны Великобритании.

«Я никогда не говорил о дате, потому что дело не в дате, дело в большом количестве вооружений. Нет смысла спекулировать на тему конкретных дат», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. 

Получилось так, что громкие заголовки мировых таблоидов оказались ложью. Сдавать назад многим пришлось по траектории желтой британской газеты The Sun. Ее журналисты просто переписали старые заголовки. А другие иностранные информагентства больше не указывают конкретных дат нападения. Но читателям все еще рассказывают об исходящей угрозе. В России к этому отнеслись с иронией.

Визиты в Москву мировых лидеров - их только за последние две недели было четыре, - многочисленные телефонные разговоры свидетельствуют, что Россия добилась диалога, который раньше с ней Запад не хотел вести в принципе. А в ходе военных учений наша страна показала, что с российскими Вооруженными силами нужно считаться. И на Западе оценили трезво - пусть лучше работают дипломаты. Это и в интересах американцев, многим из которых все равно, что происходит на Украине.

А Киев снова отправил призыв о помощи. В НАТО из Украины подан список необходимого для обороны оборудования на четырех страницах. Запросил у альянса автомобили, лодки, медикаменты, 70 тысяч костюмов химзащиты и 43 тысячи пар перчаток на случай «крупных чрезвычайных ситуаций различного характера».

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