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Автокраны, костюмы химзащиты, дозиметры: что Украина запросила у НАТО

Марина Крижановская
23:39 15.02.2022
Сообщается, что украинская сторона готовится к «крупномасштабным чрезвычайным ситуациям», в связи с чем просит материальную помощь у НАТО, членом которого не является.
Автокраны, костюмы химзащиты, дозиметры: что Украина запросила у НАТО
© Фото: poroshenko Twitter.com Globallookpress
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Министерство чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям на своей территории, способным повлиять на гражданское население страны. И в свете этого украинские власти обратились к Североатлантическому Альянсу с запросом об оказании международной помощи Украине.

Так, в запросе к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) содержится объемный текст на четырех страницах ориентировочного списка средств первой необходимости. Среди предметов «первой необходимости» значатся: автокран грузоподъемностью не менее 35 тонн в количестве 10 единиц, такое же количество пневматического колесного экскаватора (типа JCB 4CX), специальные аварийные водолазные станции тяжелого типа в количестве 5 единиц и легкого типа - 15 единиц.

Также Украина запрашивает у НАТО пожарные рукава различного диаметра в количестве 150 000 метров, полевой лагерь с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек (55 единиц), индивидуальные дозиметры (31 000 единиц), костюмы химзащиты (70 000 единиц), противогазы с комбинированным фильтром (54 000 единиц).

Дополнительно Украине необходимы дезинфицирующие средства для обработки поверхностей в объеме 50 000 литров, защитные медицинские маски - 50 000 штук, а также различные средства разминирования, радиационной и химической разведки, внедорожники. Соответствующий документ опубликован на сайте Организации Североатлантического договора.

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс получил запрос от Украины о международной помощи, если появится риск возникновения чрезвычайных ситуаций «различного характера». Согласно тексту заявления, подобные ситуации могут затронуть гражданское население.

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