Статья британского таблоида The Sun в которой говорилось о том, что Россия «вторгнется» на территорию Украины ночью среды, была отредактирована.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», - говорится в исправленной версии материала.

Также в статье говорится, что российский лидер Владимир Путин заставляет западные страны «теряться в догадках». По мнению журналистов таблоида, ситуация все еще остается напряженной.

Ранее около 30 государств запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину». Сообщалось, что 16 февраля якобы станет поворотной датой в учениях РФ вблизи украинских границ.

Комментируя эту информацию, постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов с иронией отметил, что войны в Европе «редко начинаются в среду».