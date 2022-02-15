МО РФ: часть подразделений, участвующих в учениях, уже возвращается к пунктам дислокации

В Минобороны России сообщили, что часть подразделений, участвующих в масштабных учениях, уже выполнила свои задачи и готовится к отбытию в пункты постоянной дислокации.

«Продолжается проведение учений с соединениями и воинскими частями на других полигонах на территории Российской Федерации. Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении от официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Подразделения ЮВО и ЗВО, которые выполнили поставленные перед ними задачи, в данный момент уже грузятся на железнодорожный и автомобильный транспорт. Сегодня они начнут движение в свои гарнизоны. Отдельным подразделениям предстоит совершить марши своим ходом в составе воинских колонн.

Кроме этого сообщается, что 19 февраля военные РФ и Белоруссии отработают ведение оборонительного боя в рамках учений «Союзная решимость».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов