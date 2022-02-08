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Байден пригрозил положить конец «Северному потоку-2»

Анна Назайкина
08:08 08.02.2022
В то же время, отметил президент США, Вашингтон и Берлин готовы вести переговоры с Москвой.
Байден пригрозил положить конец «Северному потоку-2»
© Фото: Газпром
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В Европе «не будет никакого» трубопровода «Северный поток-2» в случае российской агрессии в сторону Украины, заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока — 2», мы положим ему конец. Обещаю вам, мы сможем это сделать», — приводит слова американского лидера Reuters.

В то же время, отметил президент США, Вашингтон и Берлин выражают готовность вести диалог с Москвой. Однако на случай военной агрессии, добавил Байден, Запад уже подготовил санкции против России.

Напомним, что накануне, 7 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы». По словам дипломата, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от «собственных политических кризисов».

Впоследствии директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада следует прекратить нагнетать необоснованную истерию против РФ и не доводить ситуацию до чрезвычайно болезненной для них самих эскалации.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что «вторжение» РФ является бредовой идеей-фикс западных стран, которые стремятся найти новый повод для введения очередных санкций против Москвы.

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