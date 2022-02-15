Обратный отсчет: как Запад готовится к мифическому «нападению РФ на Украину»

Уже тридцать стран запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину». Якобы именно 16 февраля станет поворотной датой в учениях РФ вблизи украинских границ. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выделил Киеву около восьми миллионов долларов на покупку боеприпасов и летального оружия, а также полумиллиардный кредит.

«Канада предложит кредит в размере до 500 миллионов долларов правительству Украины. Это дополнение к кредиту в размере 120 миллионов, предложенному в январе. Помимо финансовой поддержки, Канада уже предприняла шаги, чтобы помочь Украине защитить себя. Я одобрил предоставление летального оборудования и боеприпасов. Это ответ на запрос Украины», - сказал Трюдо.

Формулировки становятся более расплывчатыми на фоне приближения дня предполагаемого нападения. А в Белом доме заявили, что если «вторжение» произойдет, то США и их союзники ответят решительно. Тем временем двадцать государств порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. Канадцы, фины, голландцы и японцы - участники иностранных дипмиссий, подались массовой истерии. Причем некоторые эвакуируются в безопасную часть Украины - таким назвали город Львов.

«Если Россия предпочтет вторжение, то ее ждут тяжелые экономические последствия и непоправимый ущерб репутации, вызванные лишением невинных жизней ради кровавой войны. Это только ослабит страну, а не укрепит ее», - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, госдепартамент США призвал американцев незамедлительно уехать даже из Приднестровья и Белоруссии якобы из-за нестабильной обстановки в регионе и повышенной напряженности. Переместиться во Львов планирует и британское посольство. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уверена в том, что российские войска стремительно и без опознавательных знаков якобы могут занять Киев.

«Мы прекрасно понимаем, что российское вторжение может произойти практически немедленно. Поэтому гражданам Великобритании нужно уезжать из Украины. Мы работаем над тем, чтобы убедить русских убрать свои войска от границы, потому что война была бы катастрофой», - говорит глава британского МИДа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ожидания и реальность явно не совпадут, и 15 февраля текущего года войдет в историю как день провала пропаганды войны Запада. Заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский в интервью канадскому телеканалу Channel 4 News сказал, что стабилизировать обстановку поможет снижение градуса накала. В России мифическое вторжение вызывает удивление и смех. А постпред РФ при ЕС заявил, что количество российских военных вблизи границы с Украиной равно учениям «Запад-2021», но данный фактор не успокаивает ни НАТО, ни Пентагон.

«Мы уже давно говорили, что военные действия могут начаться в любой день. И вы слышали, как советник по национальной безопасности ясно дал понять, что это, безусловно, может произойти до окончания Олимпиады, может быть, даже на этой неделе. Мы поделились с нашими союзниками, в том числе с Украиной, информацией. Так что я не буду называть конкретную дату. Я не думаю, что это было бы разумно», - подчеркнул официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Запад предоставил Украине военную помощь в общей сложности на полтора миллиарда долларов. Киев получил оружие от США, Великобритании, Канады, Польши, Чехии, Турции и стран Балтии. Более того, сегодня, 15 февраля, Европарламент одобрил предоставление Украине нового пакета помощи в размере более миллиарда двухсот миллионов евро.