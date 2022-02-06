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Киев получил от США более 650 тонн военной помощи с начала года

Алиса Кононенко
02:25 06.02.2022
Глава Минобороны Украины сообщил, что в Киев прибыла восьмая партия американского военного снаряжения.
Киев получил от США более 650 тонн военной помощи с начала года
© Фото: @oleksiireznikov Twitter
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Украина получила от США восьмую партию военной помощи весом 86 тонн, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Восьмая птица прибыла в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших вооруженных сил составляет 86 тонн. С января 2022 года наши партнеры из США поставили более 650 тонн оборонительных боеприпасов на Украину! Продолжение следует», -  написал Резников в своем Twitter.  

Напомним, первая партия с вооружением из США прибыла на Украину 22 января. В американском посольстве в Киеве сообщали, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.  

Ранее сообщалось, что за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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