Киев получил от США более 650 тонн военной помощи с начала года

Украина получила от США восьмую партию военной помощи весом 86 тонн, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Восьмая птица прибыла в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших вооруженных сил составляет 86 тонн. С января 2022 года наши партнеры из США поставили более 650 тонн оборонительных боеприпасов на Украину! Продолжение следует», - написал Резников в своем Twitter.

Напомним, первая партия с вооружением из США прибыла на Украину 22 января. В американском посольстве в Киеве сообщали, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

Ранее сообщалось, что за последний год США выделили 650 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.