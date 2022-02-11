МИД Британии призвал подданных страны покинуть Украину

Гражданам Великобритании рекомендовано воздержаться от любых поездок на Украину. Это следует из распространенного британским МИД сообщения.

Тех британцам, которые уже находятся на украинской территории, в ведомстве призвали покинуть страну.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским подданным, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен», - информирует Форин офис.

В дипломатическом ведомстве также рассказали, что Британия приняла решение вывезти сотрудников своего посольства из Киева. Отмечается, что в ближайшее время диппредставительство не сможет оказывать консульскую помощь.

Такие меры, по данным МИД, предпринимаются в связи с якобы существующей угрозой военных действий на Украине.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.