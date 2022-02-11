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МИД Британии призвал подданных страны покинуть Украину

Роман Захаров
21:59 11.02.2022
В дипломатическом ведомстве также рассказали, что Британия приняла решение вывезти сотрудников своего посольства из Киева.
МИД Британии призвал подданных страны покинуть Украину
© Фото: Артём Апухтин, Pixabay
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Гражданам Великобритании рекомендовано воздержаться от любых поездок на Украину. Это следует из распространенного британским МИД сообщения.

Тех британцам, которые уже находятся на украинской территории, в ведомстве призвали покинуть страну.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским подданным, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен», - информирует Форин офис.

В дипломатическом ведомстве также рассказали, что Британия приняла решение вывезти сотрудников своего посольства из Киева. Отмечается, что в ближайшее время диппредставительство не сможет оказывать консульскую помощь.

Такие меры, по данным МИД, предпринимаются в связи с якобы существующей угрозой военных действий на Украине.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

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