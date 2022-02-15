Песков заявил, что в Кремле шутят над сообщениями о «дате начала войны с Украиной»

В Кремле растиражированная в СМИ информация о том, что Россия якобы запланировала нападение на Украину, уже становится поводом для шуток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К такому сложно относиться с пониманием, но иногда даже шутят - просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Потому что действительно, подобное маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», - заявил Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне считают, что Россия якобы может «напасть» на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «пускает пыль в глаза».