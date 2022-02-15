Канада направит на Украину партию стрелкового оружия

В то же время Канада временно остановила работу своего посольства в Киеве и организовала временное представительство во Львове.

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