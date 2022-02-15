Канада направит на Украину партию стрелкового оружия
Министерство обороны Канады заявило о намерении направить на Украину партию стрелкового оружия.
«Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки», - сообщает ТАСС информацию ведомства.
Ранее власти Канады анонсировали намерение предоставить Украине летальное вооружение. Уточнялось, что сумма военных поставок в финансовом эквиваленте составит порядка 6,1 миллиона долларов США.
Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украине будет направлена финансовая помощь. Сумма, равная примерно 390 миллионам долларов США должна помочь поддержать экономическую устойчивость Украины.
В то же время Канада временно остановила работу своего посольства в Киеве и организовала временное представительство во Львове.