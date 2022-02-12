«Ответ по гарантиям безопасности не получен»: в Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена

Россия не получила по существу ответа от Запада по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Он добавил, что в ближайшее время официальная Москва доведет свой ответ до США и НАТО по этим гарантиям. Ушаков подчеркнул, что междуведомственная проработка данного документа со стороны России уже завершена.

Также помощник российского лидера рассказал, что разговор запросила американская сторона, ссылаясь на вероятность «вторжения» России на Украину.

«Хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», - объяснил он.

Как ранее сообщили в Белом доме, разговор Путина и Байдена длился около часа. При этом американская администрация не стала раскрывать деталей беседы.

Отметим, что сегодняшний день стал богатым на телефонные разговоры для российского лидера. Так, ранее он переговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Основными темами проведенных диалогов стали реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности, и ситуация на Украине.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.