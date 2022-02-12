Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ответ по гарантиям безопасности не получен»: в Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена

Роман Захаров
22:13 12.02.2022
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор запросила американская сторона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Россия не получила по существу ответа от Запада по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Он добавил, что в ближайшее время официальная Москва доведет свой ответ до США и НАТО по этим гарантиям. Ушаков подчеркнул, что междуведомственная проработка данного документа со стороны России уже завершена.

Также помощник российского лидера рассказал, что разговор запросила американская сторона, ссылаясь на вероятность «вторжения» России на Украину.

«Хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник», - объяснил он.

Как ранее сообщили в Белом доме, разговор Путина и Байдена длился около часа. При этом американская администрация не стала раскрывать деталей беседы.

Отметим, что сегодняшний день стал богатым на телефонные разговоры для российского лидера. Так, ранее он переговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Основными темами проведенных диалогов стали реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности, и ситуация на Украине.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:46 Армия
Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России
17:56 В стране и мире
Видео
Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье
17:11 В стране и мире
Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
16:39 Спорт
Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ
18:49 Армия
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.