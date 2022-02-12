Путин и Байден завершили телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Пути и Джо Байден завершили телефонную беседу. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что продолжительность диалога составила около одного часа.

«Часовой разговор Байдена и Путина завершился в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 мск)», - написал в Twitter работающий в Белом доме корреспондент CBS News Стивен Портной.

О содержании и итогах беседы к настоящему моменту информации нет.

Сегодняшний день стал богатым на телефонные разговоры для российского лидера. Так, ранее он переговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Основными темами проведенных диалогов стали реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности, и ситуация на Украине.