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Путин обсудил с Лукашенко реакцию НАТО и США на предложения РФ по безопасности

Ян Брацкий
18:47 12.02.2022
Лидеры двух государств условились продолжать тесные контакты в рамках двусторонних отношений.
Путин обсудил с Лукашенко реакцию НАТО и США на предложения РФ по безопасности
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию вокруг реакции официального Вашингтона и НАТО на предложения Москвы о безопасности и двусторонние отношения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», - говорится в сообщении.

В конце прошлого года российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В Кремле, в частности, потребовали от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в государствах бывшего СССР. Кроме того, в предложениях Москвы есть пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО около российских рубежей и об отводе сил военного блока в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Позже Соединенные Штаты и НАТО передали РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Спустя некоторое время российский лидер констатировал, что основные озабоченности Москвы были проигнорированы.

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