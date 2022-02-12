Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Макрон не увидел признаков подготовки вторжения РФ на Украину

Роман Захаров
21:35 12.02.2022
В Елисейском дворце раскрыли реакцию французского лидера на беседу с президентом России Владимиром Путиным.
СМИ: Макрон не увидел признаков подготовки вторжения РФ на Украину
© Фото: R4924_italy, photopress via www.imwww.imago-images.de, Globallookpress
Читайте нас на:

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не оставил у его французского коллеги Эммануэля Макрона впечатления, что РФ планирует напасть на Украину. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя Елисейского дворца.

По словам собеседника агентства, официальный Париж отмечает, что из содержания телефонного разговора глав государств «не следует, что Россия готовит наступление».

Переговоры Путина и Макрона состоялись сегодня, 12 февраля. Беседа политиков продолжалась 1 час 40 минут. Как позже сообщили в Кремле, президент РФ в ходе общения обратил внимание французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения России по безопасности, подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений, и затронул тему провокационных спекуляций о якобы существующих у России планах вторжения на Украину.

Сегодня же Путин переговорил по телефону с президентами США и Белоруссии Джо Байденом и Александром Лукашенко.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин провел в Кремле встречу с Эммануэлем Макроном. Мероприятие длилось пять часов. Главной темой беседы стали проблемы обеспечения безопасности в Европе.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:46 Армия
Американскому военному атташе вручена нота в связи с нарушением подлодкой США границы России
17:56 В стране и мире
Видео
Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье
17:11 В стране и мире
Пушилин прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
16:39 Спорт
Лыжница Степанова поблагодарила партнеров по команде и тренеров после победы на ОИ
18:49 Армия
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
Популярное
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19
Врач рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ
Видео
Лавров сравнил главу МИД Украины с Геббельсом
СВР показала первое письмо разведчика Абеля из американской тюрьмы
Ученые раскрыли новую смертельную опасность парацетамола
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.