СМИ: Макрон не увидел признаков подготовки вторжения РФ на Украину

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не оставил у его французского коллеги Эммануэля Макрона впечатления, что РФ планирует напасть на Украину. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя Елисейского дворца.

По словам собеседника агентства, официальный Париж отмечает, что из содержания телефонного разговора глав государств «не следует, что Россия готовит наступление».

Переговоры Путина и Макрона состоялись сегодня, 12 февраля. Беседа политиков продолжалась 1 час 40 минут. Как позже сообщили в Кремле, президент РФ в ходе общения обратил внимание французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения России по безопасности, подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений, и затронул тему провокационных спекуляций о якобы существующих у России планах вторжения на Украину.

Сегодня же Путин переговорил по телефону с президентами США и Белоруссии Джо Байденом и Александром Лукашенко.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин провел в Кремле встречу с Эммануэлем Макроном. Мероприятие длилось пять часов. Главной темой беседы стали проблемы обеспечения безопасности в Европе.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.