Путин в разговоре с Макроном подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению минских соглашений. Об этом информирует Кремль по результатам телефонной беседы лидеров двух стран.

Путин также обратил внимание, что в настоящий момент западные страны проводят масштабную накачку Украины оружием, из-за чего создаются предпосылки для агрессивных действий ВСУ на территории Донбасса.

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема провокационных спекуляций о якобы существующих у России планах вторжения на Украину.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе», - сообщает Кремль.

Главы государств также обменялись мнениями по темам гарантий безопасности РФ.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин провел в Кремле встречу с Эммануэлем Макроном. Мероприятие длилось пять часов. Главной темой беседы стали проблемы обеспечения безопасности в Европе.