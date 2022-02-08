В Кремле ответили на публикацию FT о «сделке» Путина и Макрона по Украине

Информация, представленная в материале Financial Times о «сделке» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона по Украине, не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство... Поэтому газета просто неверно написала», - объяснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что контингент ВС РФ вернется из Белоруссии в места постоянной дислокации.

«Никто никогда и не говорил, что... войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло», - подчеркнул он.

Также, по словам Пескова, он не слышал, чтобы Путин в беседе с Макроном согласился не проводить новых военных учений возле украинских границ.

Седьмого февраля Владимир Путин провел в Кремле встречу с Эммануэлем Макроном. Мероприятие длилось пять часов. Главной темой беседы стали проблемы обеспечения безопасности в Европе. После этого FT опубликовала статью о том, что лидеры двух стран договорились, в частности, о выводе 30 тысяч военнослужащих РФ из Белоруссии после завершения военных маневров «Союзная решимость - 2022».