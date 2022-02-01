Учения «Союзная решимость» и новейшие образцы техники: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Военное ведомство России в рамках добровольной транспарентности проинформировало иностранных партнеров о проведении учений России и Белоруссии, его параметры не обязывали этого делать, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Многоцелевые Су-35С Восточного военного округа приземляются на аэродроме в Белоруссии. Экипажи истребителей вылетели из Хабаровского края, дважды садились для дозаправки и преодолели около 8 000 километров. Сейчас короткий отдых, и после изучения маршрутов полетов в воздушном пространстве Союзной республики экипажи российских ВКС заступят на дежурство вместе с белорусскими коллегами. Усилят систему ПВО и комплексы С-400, которые уже выдвинулись с Дальнего Востока.

«В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части ПВО», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

С 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022». Будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.

На полигоне Брестский уже все готово к началу совместных учений. Мотострелки Восточного военного округа обустроили полноценный полевой лагерь. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Подразделения России и Белоруссии отработают навыки по усилению госграницы, перекроют каналы доставки оружия, найдут и обезвредят диверсантов. При этом в руководстве российского военного ведомства вновь продемонстрировали максимальную открытость еще на стадии подготовки к маневрам.

На селекторном совещании Сергей Шойгу рассказал и о серии масштабных морских учений, которые уже начались на всех флотах. Корабли и авиация будут выполнять учебные задачи не только у российских рубежей, но и в важнейших районах Мирового океана. В ближайший месяц Андреевский флаг будет развеваться в Средиземном, Северном, Охотском морях, в Атлантике и Тихом океане.

«Отрабатываются действия ВМФ и ВКС по защите национальных интересов в Мировом океане и отражение военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекаются свыше 140 боевых кораблей, более 60 летательных аппаратов», - подчеркнул Шойгу.

Из бухты Владивостока боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в открытое море. В составе группы новейшие ракетные корветы «Совершенный», «Громкий» и «Гремящий», фрегат «Маршал Шапошников» и корабль управления «Маршал Крылов».

От просторов морских - к космическим. Еще одна тема, которую озвучил Сергей Шойгу, - выполнение заказа на поставку спутников дистанционного зондирования.

«Обсудим поставку в войска спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М"», - сказал Шойгу.

Усиление орбитальной группировки на особом контроле министра, как и реализация всей государственной стратегии обеспечения единства измерений в Вооруженных силах.

Сергей Шойгу пожелал удачи российским спортсменам на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая начнется уже 4 февраля. Министр отметил, что немалая часть атлетов, защищающих честь страны на международной арене помимо спортивной формы носят и военную. Ожидания, связанные с атлетами-армейцами, имеют серьезные основания. С прошедших летних Игр в Японии они привезли 45 медалей, 11 из них - высшей пробы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов