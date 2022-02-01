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Шойгу: Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о совместных учениях «Союзная решимость - 2022»

12:06 01.02.2022
Министр обороны РФ подчеркнул, что количество военнослужащих и военной техники, задействованных в маневрах, не превышает установленных Венским документом 2011 года параметров.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022». Как подчеркнул глава оборонного ведомства, принципы проведения маневров этого обязательно не предполагали.

«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость - 2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму», - сказал Шойгу во время селекторного совещания во вторник, 1 февраля.

Министр обороны отдельно отметил, что количество военнослужащих и военной техники, задействованных в «Союзной решимости», не превышает установленных Венским документом 2011 года параметров.

«Тем не менее Министерство обороны России в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении», - заявил Шойгу.

Ранее о проведении масштабных совместных учений России и Белоруссии, в ходе которых страны отработают оборону в случае внешней агрессии, сообщил заместитель Шойгу Александр Фомин. Он заявил, что может сложиться обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно и необходимо быть готовыми к ее усилению.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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