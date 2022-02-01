Армия Шойгу заявил, что в российские войска отправлено свыше 600 единиц новейших образцов измерительной техники Создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в ВС РФ, сказал министр. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Вооруженные силы в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений получили свыше 600 единиц новейших образцов военной измерительной техники. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сегодня, 1 февраля, на селекторном совещании. «В ходе реализации Стратегии Министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники. В войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов», - сказал Шойгу. По его словам, создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооруженных силах. На селекторном совещании Шойгу также рассказал, что с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022». Он подчеркнул, что Москва и Минск не обязаны уведомлять иностранных партнеров о проведении маневров, но российское военное ведомство сделало это на добровольной основе. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика