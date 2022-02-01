Шойгу заявил, что российская команда на Олимпиаде в Пекине почти на треть состоит из спортсменов ЦСКА

Российская команда, которая будет участвовать в XXIV зимних Олимпийских играх, почти на треть состоит из армейских спортсменов, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 4 по 20 февраля в Пекине пройдет XXIV зимняя Олимпиада. Российская команда почти на треть состоит из спортсменов Центр СКА», - сказал глава военного ведомства на селекторном совещании.

Шойгу отметил, что армейские спортсмены неоднократно занимали призовые места на мировых первенствах, и выразил уверенность, что и в этом году на Олимпиаде в Пекине они достойно представят Россию.

Напомним, на Олимпиаде Токио-2020 спортсмены Центрального спортивного клуба армии принесли сборной России 45 наград, из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин