В Минобороны РФ назвали цели учений ВМФ и ВКС в Мировом океане

Во всех зонах ответственности флотов России с января по февраль проводятся учения по отработке действий по защите национальных интересов России, в которых принимают участие силы Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия ВМФ и ВКС по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений. Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов», - заявил министр.

Также Шойгу заявил, что Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о российско-белорусских учениях «Союзная решимость - 2022». Как подчеркнул глава оборонного ведомства, принципы проведения маневров этого обязательно не предполагали.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

