Диалог во имя мира: о чем говорили министры обороны России и Великобритании

Обстановка в Европе становится все напряженнее, но это не вина России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом, который прибыл в Москву с визитом. Встреча министров обороны двух государств началась с дружеского жеста. Сергей Шойгу продемонстрировал альбом с подписями британских женщин - они собраны женой Уинстона Черчилля в поддержку блокадниц Ленинграда.

Далее процессия переместилась к витрине с основополагающими документами мировой безопасности, подписанными на Ялтинской и Тегеранской конференциях. На витринах министру обороны Великобритании показали документы и артефакты, говорящие о дружественных связях обеих стран. Подошли и к макету памятника союзнику, который российское министерство обороны планирует установить в парке «Патриот».

Встреча министров обороны России и Великобритании состоялась впервые за 20 лет. Начиная эти, несомненно, знаковые для безопасности всей Европы переговоры, Сергей Шойгу, прежде всего, выразил озабоченность охлаждением отношений между двумя государствами, а также присутствием военного контингента соединенного королевства вблизи российских границ.

«Я внимательно почитал ваше выступление, выступление ваших коллег. К сожалению мы видим в каждом выступлении, через строчку, слышны угрозы санкциями. Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор стал продолжением этого. Со своей стороны хотелось бы предложить сделать вклад в снижение напряженности и прекращение напичкивание оружием Украины. Со всех сторон оно идет. Делается это публично, показательно и не понятно ради чего», - заявил Шойгу.

Обеспокоенность Сергея Шойгу выражается не только в том, что оружие безгранично поставляемое на Украину, не просто не способствует мирному урегулированию ситуации в Донбассе, но и учитывая международную террористическую обстановку, вполне может оказаться не в тех руках.

«Хотелось бы напомнить о печальном опыте накачивания оружием государств. Недавно в Афганистане было оставлено оружие почти на 80 миллиардов долларов. Если говорить о "Джавелинах" и противотанковых установках, то их больше 100 было оставлено в Афганистане. Если говорить о ПЗРК, то их было оставлено больше 150. Все это представляет серьезную угрозу, если учитывать, что в последнее время количество бойцов ИГ* в Афганистане увеличилось вдвое. Нам трудно понять, в какие руки попадет это оружие», - высказал свою озабоченность российский министр обороны.

Сергей Шойгу неспроста упомянул, что он не настроен говорить о санкциях. Ведь если верить заграничный прессе, то Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы привезти в качестве угрозы именно новый пакет санкций. Однако, в качестве мирного жеста, свой визит глава военного ведомства Соединенного королевства начал с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

«Мне повезло возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата. Очень много пострадала Россия в этой войне. Мы должны быть решительно настроены. У нас есть ответственность перед женщинами и детьми. Я возложил венок, как бывший солдат. Я сам видел, как вокруг меня погибали другие солдаты. Не хочу, чтобы кто-то еще погиб. Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли. Мы можем попытаться пойти вперед в наших отношениях и решить их», - выразил уверенность Уоллес.

Уже за закрытыми дверями, согласно повестке, министры обсудили вопросы безопасности вокруг Украины, а также работу по противостоянию терроризму на Среднем Востоке, в том числе исходящие из Афганистана угрозы, миграционный кризис и проблемы изменения климата.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили: Алексей Дегтярев, Ян Брацкий и Игорь Крондо