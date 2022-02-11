Министр обороны Британии выразил готовность обсуждать с Шойгу международную безопасность

Министр обороны Британии Бен Уоллес выразил готовность обсуждать с Сергеем Шойгу актуальные вопросы мировой безопасности ради того, чтобы снизить общую напряженность.

«Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. Я надеюсь, что сегодняшнее ваше выступление начинает отношения, которые были практически нулевыми. Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своем выступлении», - сказал Уоллес в ходе встречи с Шойгу в Москве.

Глава Миноброны Британии заявил, что готов рассмотреть вопросы по безопасности, поднятые Россией в декабре прошлого года. Он выразил надежду, что стороны попытаются пойти вперед и решить вопросы с помощью дипломатии.

Уоллес выразил благодарность российскому коллеге за готовность встретиться в нестабильное время. Он выразил надежду обсудить Украину, Афганистан, борьбу с терроризмом, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы.

«Надеюсь, что мы сможем повлиять на климат, на экономику и на миграцию, которые могли бы снизить общую напряженность», - сказал британский министр обороны.

Уоллес отметил, что возложил в Москве венок к Могиле Неизвестного Солдата. По его словам, он помнит о жертвах, понесенных народом России в ходе Второй мировой войны, а также других войнах.

«Я возложил венок, как бывший солдат. Я сам видел, как много солдат погибали рядом со мной, и я не хотел бы, чтобы какие-либо другие солдаты погибали бы в будущем, как в Европе, так и в других регионах мира», - добавил Уоллес.

Также Шойгу ознакомил британского коллегу с выставкой о сотрудничестве антигитлеровской коалиции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин