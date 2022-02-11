«Ничего, кроме уважения»: министр обороны Британии оценил вклад России в победу над нацизмом

В Минобороны Великобритании заявили, что не испытывают к народу Российской Федерации ничего, кроме уважения. Сегодня министр обороны Королевства Бен Уоллес возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, вспомнив о многочисленных жертвах и подвигах российского народа.

«Миллионы россиян погибли, сражаясь на стороне союзников во время Второй мировой войны. Соединенное Королевство не испытывает ничего, кроме уважения к народу Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

Уоллес прибыл на переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу сегодня. Стороны подробно обсудили военно-политическую ситуацию в Европе которая, по мнению Шойгу, становится все более напряженной.

Министр обороны Британии Бен Уоллес также выразил готовность обсуждать актуальные вопросы мировой безопасности ради того, чтобы снизить общую напряженность. Он выразил надежду, что стороны попытаются пойти вперед и решить вопросы с помощью дипломатии. Министры обсудили ситуацию на Украине, а Афганистане, борьбу с терроризмом, а также другие представляющие взаимный интерес вопросы.