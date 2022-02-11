Поставки оружия и обострение ситуации: что обсуждали министры обороны РФ и Британии

Встреча министров обороны двух государств начинается с дружеского жеста. Сергей Шойгу демонстрирует альбом с подписями британских женщин - они собраны женой Уинстона Черчилля в поддержку блокадниц Ленинграда. Далее процессия перемещается к витрине с основополагающими документами мировой безопасности, подписанными на Ялтинской и Тегеранской конференциях.

На витринах министру обороны Великобритании демонстрируют документы и артефакты, говорящие о дружественных связях обеих стран. Подходят и к макету памятника, который будет установлен в парке «Патриот». Встреча министров обороны России и Великобритании в Москве происходит впервые за 20 лет. Начиная эти несомненно знаковые для безопасности всей Европы переговоры, Сергей Шойгу прежде всего выражает озабоченность охлаждением отношений между нашими государствами, а также присутствием военного контингента Соединенного Королевства вблизи российских границ.

«Я внимательно почитал ваше выступление, выступление ваших коллег. К сожалению, мы видим в каждом выступлении, что через строчку слышны угрозы санкциями. Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор стал продолжением этого. Со своей стороны хотелось бы предложить вложить вклад в снижение напряженности и прекращение "напичкивания" оружием Украины. Со всех сторон оно идет. Делается это публично, показательно и непонятно, ради чего», - сказал министр обороны РФ.

Обеспокоенность Сергея Шойгу выражается не только в том, что оружие, безгранично поставляемое на Украину, не просто не способствует мирному урегулированию ситуации в Донбассе, но и, учитывая международную террористическую обстановку, вполне может оказаться не в тех руках.

«Хотелось бы напомнить о печальном опыте накачивания оружием государств. Недавно в Афганистане было оставлено оружие почти на 80 миллиардов. Если говорить о "Джавелинах" и противотанковых установках, то их больше 100 было оставлено в Афганистане. Если говорить о ПЗРК, то их было оставлено больше 150. Все это представляет серьезную угрозу, если учитывать, что в последнее время бойцов ИГИЛ* в Афганистане увеличилось вдвое. Нам трудно понять, в какие руки попадет это оружие», - констатировал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу неспроста упомянул, что не настроен говорить о санкциях. Ведь если верить заграничной прессе, Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы привезти в качестве угрозы именно новый пакет санкций. Однако в качестве мирного жеста свой визит глава военного ведомства Соединенного Королевства начал с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Уже за закрытыми дверьми согласно повестке министры намерены обсудить вопросы безопасности вокруг Украины, а также работу по противостоянию терроризму, в том числе угрозы, исходящие из Афганистана, имиграционный кризис и проблемы изменения климата.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо