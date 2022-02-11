Шойгу ознакомил британского коллегу с выставкой о сотрудничестве антигитлеровской коалиции

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомил прибывшего в Москву главу британского Минобороны Бена Уоллеса с выставкой, посвященной истории военного сотрудничества СССР и союзников в годы Великой Отечественной войны.

«Вот танки, которые поставляла Великобритания Советскому Союзу. Британские танки имели один недостаток, они по нашему снегу скользили. Поэтому наши конструкторы вместе с английскими коллегами придумали устройство, чтобы танки не скользили», - сказал Шойгу.

По словам Уоллеса, военное сотрудничество британцев и русских уходит корнями далеко, в XV век. Некоторые командующие русских войск того времени прибыли из Шотландии по приглашению царя.

«Когда мы росли, у нас на уроках всегда рассказывали про Т-34», - вспомнил британский министр обороны пример из более поздней истории.

На выставке, развернутой в Национальном центре управления обороной, представлены подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил России и копии иллюстративного и документального материала.

Ранее сообщалось, что Шойгу оценил уровень отношений России и Британии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин