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Стимул для эскалации: эксперт оценил степени влияния сторон казахстанского конфликта друг на друга

Егор Левин
09:25 05.01.2022
Андрей Кортунов отметил, что пока еще видит возможности для мирного урегулирования протестов, но для этого стороны должны прийти к общему знаменателю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Камшат Абдирайым, Sputnik, РИА Новости
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Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов описал в беседе со «Звездой» свой взгляд на развитие событий с митингами в Казахстане. По его мнению, цена на топливо не является главным поводом, и снижение цены «не решило все проблемы протестующих». Что будет дальше - зависит от обеих сторон конфликта.

«Кроме того, их (протестующих - прим.ред.) не устраивают и другие цены. В частности, на продукты питания. И, конечно, в каком-то смысле снижение цен послужило стимулом для эскалации требований к властям. Сейчас вопрос заключается, мне кажется, в том, что, во-первых, насколько требования ограничатся только экономической повесткой дня, или, как уже кое-где заявляется, будут требования отставки правительства, роспуска парламента, то есть, протесты могут перейти в политическую сферу. И, во-вторых, очень, конечно, сейчас важно то, как власть будет реагировать на вот эту эскалацию требований», - заявил Кортунов.

Он напомнил, что возможны все варианты развития событий, от самых мягких до самых жестких, а «выбрать адекватную реакцию - не очень просто». По мнению эксперта, в данный момент правительство Казахстана все еще «обладает значительным запасом прочности».

«Мне кажется, пока еще есть возможность купировать эти протесты и договориться о взаимоприемлемых компромиссах», - заявил он.

Кортунов отметил, что для прогнозирования дальнейшей ситуации стоит посмотреть, насколько активными будут протестующие и как будет происходить работа силовиков. Он напомнил, что политика жестких ограничений может кратковременно принести пользу.

Ранее в Казахстане вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цена на сжиженный газ. В Алматы протестующие сожгли несколько полицейских машин - правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент страны ввел в регионах чрезвычайное положение.

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