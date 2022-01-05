Очевидцы: протестующие в Алматы начали жечь машины полиции

В социальной сети Twitter появилось видео горящих машин полиции предположительно из Казахстана. Пользователи пишут, что около четырех полицейских машин якобы загорелись в центре Алматы. Сообщается, что один из горящий автомобилей взорвался.

Напомним, 2 января жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60.

На фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам, в котором призвал соотечественников не поддаваться провокациям извне и внутри страны, а также сказал, что «власть не падет».

Как считает политолог Максим Казначеев, повышение цен на газомоторное топливо является лишь предлогом для организации митингов.

Также в пресс-службе президента Токаева сообщили о введении чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 5 по 19 января.