Режим ЧС и комендантский час в Алматы и Мангистауской области продлятся до 19 января

Введенный в Алматы и Мангистауской области Казахстана режим чрезвычайной ситуации и комендантский час продлятся до 19 января. Об этом говорится в указе, который подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», - говорится в сообщении на сайте президента республики.

Токаев призвал жителей страны не поддаваться на провокации и «эйфорию митинговщины и вседозволенности».

Ранее в Казахстане вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цена на сжиженный газ. В Алматы протестующие сожгли несколько полицейских машин - правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент страны ввел в регионах чрезвычайное положение.