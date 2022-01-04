Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
22:31 В стране и мире
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
21:42 В стране и мире
«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу
20:19 В стране и мире
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
19:13 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма COVID-19, найденного во Франции
16:51 В стране и мире
Замглавы МИД Грушко представит РФ на заседании совета Россия - НАТО в Брюсселе
Популярное
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Наталья Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей