Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мародеры протаранили местный банк на бульдозере в Алма-Ате

Елизавета Потейчук
23:17 05.01.2022
Судя по кадрам, водителям бульдозера, предположительно, удалось разбить двери филиала банка.
© Видео: Larionofficial, Twitter © Фото: Larionofficial, Twitter
Читайте нас на:

В социальных сетях опубликовали видео, как в казахстанской Алма-Ате мародеры, предположительно, таранят отделение местного банка на бульдозере. Судя по кадрам, злоумышленники разбили стеклянные двери.

Это не первый случай беспорядков, которые устраивают протестующие за сутки. Так, митингующие захватили грузовик с военными в Актау. Судя по видео, опубликованному в Сети, у военных не было оружия - они не оказывали сопротивления протестующим.

Ранее президент Казахстана заявил, что будет действовать жестко в связи с протестами. Вскоре на всей территории страны был введен режим ЧП. Российская сторона выступила за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. Также в МИД посоветовали находящимся в стране россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с митингами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:17 В стране и мире
Видео
Мародеры протаранили местный банк на бульдозере в Алма-Ате
22:30 В стране и мире
В Москве сообщили об угрозе «минирования» всех ТЦ и аэропортов
21:58 В стране и мире
Президент Казахстана заявил, что устроившие протесты боевики прошли подготовку за рубежом
20:53 В стране и мире
В Белом доме отрицают причастность США к протестам в Казахстане
20:25 В стране и мире
Видео
Очевидец сообщил о захвате здания местного управления КНБ Казахстана в Алма-Ате
Популярное
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.