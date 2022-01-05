Мародеры протаранили местный банк на бульдозере в Алма-Ате

В социальных сетях опубликовали видео, как в казахстанской Алма-Ате мародеры, предположительно, таранят отделение местного банка на бульдозере. Судя по кадрам, злоумышленники разбили стеклянные двери.

Это не первый случай беспорядков, которые устраивают протестующие за сутки. Так, митингующие захватили грузовик с военными в Актау. Судя по видео, опубликованному в Сети, у военных не было оружия - они не оказывали сопротивления протестующим.

Ранее президент Казахстана заявил, что будет действовать жестко в связи с протестами. Вскоре на всей территории страны был введен режим ЧП. Российская сторона выступила за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. Также в МИД посоветовали находящимся в стране россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с митингами.