Протестующие захватили грузовик с военными в Актау

В Казахстане протестующие жители Актау захватили грузовик военных страны. Агрессивные люди выгнали солдат из грузовика и забрали их амуницию.

Судя по видео, опубликованному в Сети, у военных не было оружия - они не оказывали сопротивления протестующим. Люди заставили солдат выйти из грузовика и окружили их.

Ранее стало известно, что Агрессивно настроенные протестующие в казахском Алма-Аты начали громить машины скорой помощи и медучреждения. На видео, опубликованном в соцсетях, несколько человек забрасывают камнями скорую.

После вспыхнувших в Казахстане народных волнений, вызванных повышение цен на газ, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ и заявил об отставке правительства. В Мангистауской области до 19 января был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.