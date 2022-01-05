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Протестующие захватили грузовик с военными в Актау

Алексей Курильченко
13:47 05.01.2022
Судя по кадрам из Сети, военные не имели при себе оружия.
© Видео: Youtube, Black Friday © Фото: telegram, Майор и Генерал
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В Казахстане протестующие жители Актау захватили грузовик военных страны. Агрессивные люди выгнали солдат из грузовика и забрали их амуницию.

Судя по видео, опубликованному в Сети, у военных не было оружия - они не оказывали сопротивления протестующим. Люди заставили солдат выйти из грузовика и окружили их.

Ранее стало известно, что Агрессивно настроенные протестующие в казахском Алма-Аты начали громить машины скорой помощи и медучреждения. На видео, опубликованном в соцсетях, несколько человек забрасывают камнями скорую.

После вспыхнувших в Казахстане народных волнений, вызванных повышение цен на газ, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ и заявил об отставке правительства. В Мангистауской области до 19 января был введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час.

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