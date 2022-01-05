В МИД РФ выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога

В министерстве иностранных дел России выступили за скорейшую нормализацию обстановки в Казахстане путем диалога, исключая беспорядки. Кроме того, в Москве внимательно следят за ситуацией в братской стране.

«Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов», - сказано в сообщении российского МИД.

Ранее журналистка рассказала о новых требованиях протестующих в Казахстане. По словам Аделаиды Ауеспековой, протестующие поднимают и социальные вопросы: повышение зарплат, снижение цен на продовольственные товары. Кроме того, митингующим удалось прорваться в здание мэрии в казахском Актобе. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что к дверям здания рвется огромная толпа. Полицейские с щитами пытаются оттеснить штурмующих, но им не удается сдержать натиск.