МИД порекомендовал россиянам остерегаться мест скопления людей в Казахстане
МИД порекомендовал россиянам остерегаться мест скопления людей в Казахстане.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МИД порекомендовал россиянам остерегаться мест скопления людей в Казахстане
МИД порекомендовал россиянам остерегаться мест скопления людей в Казахстане.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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