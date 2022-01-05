Протестующие в Алма-Аты разгромили кареты скорой помощи

Агрессивно настроенные протестующие в казахском Алма-Аты начали громить машины скорой помощи и медучреждения. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Казахстана. На видео, опубликованном в соцсетях, несколько человек забрасывают камнями скорую.

«Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений», - цитирует «Sputnik Казахстан» сообщение ведомства.

Сообщается о том, что в результате погромов пострадали пять сотрудников скорой помощи, две кареты разрушены. Разбиты стекла в кардиологическм центре города. Из-за протестов и нападений скорые не могут проехать к больным.

Ранее протестующие в казахстанском Актобе прорвались в здание акимата - городской мэрии. Демонстрантам, которых на площади собралось несколько десятков тысяч, удалось прорваться через оцепление.