Протестующие в Алма-Аты разгромили кареты скорой помощи
Агрессивно настроенные протестующие в казахском Алма-Аты начали громить машины скорой помощи и медучреждения. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Казахстана. На видео, опубликованном в соцсетях, несколько человек забрасывают камнями скорую.
«Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений», - цитирует «Sputnik Казахстан» сообщение ведомства.
Сообщается о том, что в результате погромов пострадали пять сотрудников скорой помощи, две кареты разрушены. Разбиты стекла в кардиологическм центре города. Из-за протестов и нападений скорые не могут проехать к больным.
Ранее протестующие в казахстанском Актобе прорвались в здание акимата - городской мэрии. Демонстрантам, которых на площади собралось несколько десятков тысяч, удалось прорваться через оцепление.