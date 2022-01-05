Президент Казахстана поручил ввести временное госрегулирование цен на топливо

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней. Об этом глава республики заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

«Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», - цитирует слова Токаева сайт администрации.

Также президент поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Решение по данному вопросу будет принимать руководством региона.

Ранее Токаев принял отставку правительства страны. Это произошло после прошедших в стране массовых протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.