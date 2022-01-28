СМИ: кабмин РФ подготовил «дорожную карту» по регулированию криптовалют

Правительство России подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют. Документ утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Карта рассчитана на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета», - сказал изданию собеседник, близкий к рабочей группе.

Он также заявил, что полный запрет цифровой валюты невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок.

Отмечается, что в подготовке документа участвовали несколько ведомств, в том числе министерства финансов, экономического развития, цифрового развития, генеральная прокуратура, ФСБ.

Напомним, что за запрет оборота и майнинга криптовалюты выступает Банк России. Двадцатого января регулятор выпустил доклад по этой теме. В нем предлагается законодательно не ограничивать владение цифровой валютой, но запретить ее оборот и майнинг в стране. За нарушения ЦБ предлагает штрафовать. Как считают в Банке России, распространение криптовалют, имеющих признаки финансовых пирамид, создает угрозы для благосостояния граждан. Они также могут создавать риски для суверенитета рубля.

Как ранее рассказал «Звезде» президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, ЦБ следует научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться его запретить.