Эксперты отреагировали на предложение запрета криптовалюты в РФ

Эксперты в области криптовалют и майнинга прокомментировали «Звезде» предложение Центробанка запретить добычу и оборот данного типа финансов. По мнению президента ассоциации криптовалют и блокчейна Юрия Припачкина, ЦБ следует научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться его запретить.

«Невозможно запретить операции с криптовалютой. Особенно понимая, что Центробанк их и не разрешает, так как не имеет управления этой индустрией... Поскольку у нас они не узаконены, то большинство операций с криптовалютами идут через серые схемы. Мы вернулись в эпоху децентрализованных денег, и ЦБ следует научиться этим управлять... Тем более что есть опыт регулирования - ОАЭ, Сингапур, Лихтенштейн и так далее», - рассказал Припачкин.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков отметил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области.

«Однозначно майнинг будет обсуждаться (Центробанком. - Прим. ред.), причем с профильными комитетами и отраслью. Запрет майнинга - это очень серьезный шаг, и однозначно говорить, что Россия пойдет на это, я не готов. А вот запретить покупку криптовалюты в рублях и через российские банки они могут. По этой категории инвесторов такой запрет может сильно ударить», - рассказал Першиков.

Ранее в Центробанке РФ предложили запретить в стране оборот и майнинг криптовалют. В ЦБ полагают, что необходимо выработать механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих после введения запрета. По мнению регулятора, также должны быть «выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту.