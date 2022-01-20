Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в РФ

В Центробанке РФ предложили запретить в стране оборот и майнинг криптовалют. В ЦБ полагают, что необходимо выработать механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих после введения запрета. По мнению регулятора, также должны быть «выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», - сказано в докладе для общественных организаций, опубликованном на сайте Центробанка.

В докладе также указывается, что пока еще только предстоит определить, на какой орган будут возложены полномочия по реализации вышеуказанных мер. Как считают в ЦБ, распространение криптовалют, имеющих признаки финансовых пирамид, создает угрозы для благосостояния граждан. Они также могут создавать риски для суверенитета рубля.

Ранее эксперты рассказали о новом способе мошенничества на рынке криптовалют. Так, злоумышленники создают рассылку с предложением инвестировать в криптвалюту нового стартапа, размещают ссылку на оплату, а после перечисления денег исчезают.