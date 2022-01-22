Абсурдный запрет или меры безопасности: как предложение ЦБ о запрете оборота криптовалюты повлияет на экономику в РФ

В неприметном сельском доме Дагестана работала дата-ферма, где стоял гул, как на настоящем заводе, однако внутри него были не производственные станки, а фермы по добыче криптовалюты. Оперативники ФСБ сначала оцепили, а затем опечатали четыре тысячи компьютеров на сумму 500 миллионов рублей. Ущерб энергетике майнеры нанесли на 130 миллионов рублей, использовав столько электроэнергии, сколько тратит семья из двух человек за шесть лет.

Объем операций физических лиц с криптовалютами может достигать пять миллиардов долларов в год, согласно приблизительным оценкам респондентов, составленным с учетом данных открытых источников. Во всем мире по майнингу криптовалют Россия занимает третье место. Ежегодный объем операций с криптовалютой составил 350 миллиардов рублей, уровень далеко не любительский. В руках майнеров, которых можно пересчитать по пальцам, сконцентрированы колоссальные мощности. Однако не каждый из них работает в рамках закона. Так, Центральный банк России принял решение оставить криптофермеров без урожая.

В России зарегистрировано 17 миллионов криптокошельков, на которых хранятся семь триллионов рублей. В последний год спрос на цифровую валюту значительно вырос не только у ее добытчиков, но и у покупателей. Владельцы крипты реже тратят ее на быт, чем на криминальные покупки - поддельные документы, базы с персональными данными граждан, оружие и наркотики.

«Запрет майнинга - это как раз то, ради чего рекомендации ЦБ делали. Риски для экологии и энергосистемы, в том числе ухода от налогов», - говорит аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

Криптовалюта в России станет сродни наркотикам, если предложения Центробанка будут приняты. Ее нельзя будет, продавать, покупать, а также производить. Использовать криптовалюту для платежей не смогут даже банки. Единственное разрешенное условие - хранение уже имеющейся криптовалюты. К цифровым деньгам, как правило, предъявляют основные две претензии: они ненадежны и сильно зависят от медиаповестки. Стоит вспомнить, как один твит Илона Маска мог обрушить курс сразу на несколько пунктов. К тому же, для добычи криптовалюты нужно много электричества, которое майнеры часто подключают незаконно.

Майнинг мог бы стать визитной карточкой для России, так как в нашей стране электроэнергии много, и стоит она дешево. Одна из самых крупных майнинговых ферм расположена именно в России, в Иркутской области, где работает мощнейшая гидроэлектростанция, которая обеспечивает криптоферму энергией по стоимости меньше рубля за киловатт. Большая часть компьютеров в ней принадлежать инвесторам из зарубежа. По мнению Центробанка, майнинг уже близок к своему закату. И правда, в Турции, Катаре, Египте, Боливии, Македонии и еще нескольких странах биткоин запрещен на государственном уровне.

«Возможно, в краткосрочном периоде крипта будет распространяться, но мы считаем, что это будет носить временный характер, и в дальнейшем более вероятен запрет со стороны глобальных регуляторов на использование криптовалют для платежей», - полагает директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Как утверждают эксперты, запрещать торговлю криптовалютой в России излишне. Опыт таких мер в Китае, по их мнению, негативный.

«Китай потерял много миллионов долларов в налогах, я считаю, что запрещать не стоит, и правильно все урегулировать безболезненно для бизнеса и государства», - считает эксперт по криптовалютам и инвестициям Вадим Валеев.

Центробанк на данный момент пока что выступает с рекомендациями, не запрещая ничего напрямую. Однако даже одной пресс-конференции хватило, чтобы начался отток покупателей на рынке крипты. Неизвестный инвестор вывел с крупнейшей криптовалютной биржи 83 миллиона долларов - это более 6 миллиардов рублей. На масштабную транзакцию обратил внимание сервис для мониторинга перемещения виртуальных денег. Некоторые специалисты обвинили ЦБ в попытках устранить конкурентов, ибо сам Центробанк уже давно работает над продвижением собственного биткоина - цифрового рубля.

Предполагается, что если криптовалюту все же будет решено запретить, то крупные игроки рынка переметнутся в соседние страны - Армению, Грузию, Абхазию, Казахстан и Белоруссию, таким образом создав уже новые - цифровые оффшоры.