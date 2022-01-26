Путин попросил кабмин и ЦБ прийти к единому мнению о регулировании криптовалют

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и Банку России прийти к единому мнению насчет регулирования криптовалют. Кроме того, глава государства поручил доложить об итогах.

«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», - сказал он.

Также российский лидер обратил внимание на то, что, по мнению специалистов ЦБ, распространение данного вида деятельности может быть связано с определенными рисками, прежде всего для россиян.

«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», - сказал президент РФ.

Ранее в Центробанке РФ предложили запретить в стране оборот и майнинг криптовалют. В ЦБ полагают, что необходимо выработать механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих после введения запрета.