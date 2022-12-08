«Невероятная победа»: Бутина оценила освобождение Виктора Бута из США

Депутат Госдумы Мария Бутина выразила восхищение женой Бута Аллой, которая дожидалась своего мужа все эти годы.

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Депутат Госдумы России Мария Бутина поделилась со «Звездой» своими впечатлениями о новости об освобождении россиянина Виктора Бута.

«Я просто нереально счастлива, слава Богу, что этот обмен случился. Я разговаривала с Аллой, она чувствует себя прекрасно. Это женщина-герой, это супруга, которая осталась верной мужу все эти года. Она - пример для подражания. Я просто поздравляю эту семью, я счастлива, сердце поет. Это невероятная победа для нашей страны. Мы своих не бросаем», - призналась Бутина.

Освобождение из рук американцев Бута подтвердили и в Министерстве иностранных дел России. Как отметили в МИД РФ, он уже возвращен в Россию.

Также освобождение Виктора Бута прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - она назвала произошедшее «новогодним подарком».