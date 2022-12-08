МИД РФ: в Абу-Даби завершился обмен Бута на Грайнер

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В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина Российской Федерации Виктора Бута на гражданку Соединенных Штатов Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. Об этом заявили в МИД России.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, Россия вела длительный переговорный процесс с Соединенными Штатами по освобождению россиянина Виктора Бута.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел РФ, Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена.

«Тем не менее Россия продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена В.А. Бута на Б. Грайнер», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Российский гражданин возвращен на родину, заключили в МИД РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о работе по вызволению Виктора Бута из тюрьмы в Соединенных Штатах. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что перспектива обмена россиянина Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме, на одного из граждан США сохранялась.